Великобритания вводит санкции против «Ростеха» и «Уралвагонзавода»

Великобритания ввела санкции против «Уралвагонзавода», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «Ростеха». Об этом свидетельствует санкционный список правительства страны.

В том числе вводятся персональные санкции против председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова, акционера СИБУРа Кирилла Шамалова, гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления «Новикомбанка» Елены Георгиевой, передает ТАСС.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о вводе ряда других санкций. В список вошли: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию, ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках и др.



Также завтра Евросоюз намерен официально одобрить новые санкции против РФ. Как заявил Джонсон, Западу необходимо устроить политическую и экономическую изоляцию президента России Владимира Путина.



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Диана Жиленкова