Татарстанцам рекомендовали «держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом»

Фото: Анна Сейтумерова

Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует жителям республики держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом из-за угрозы их обрушения в условиях теплой погоды. Также не стоит оставлять вблизи них машины.

Главам обслуживающих организаций напомнили о необходимости проводить расчистку крыш от снега и наледи. Особое внимание следует уделить объектам, где бывают массовые скопления населения.

При наличии ограждения опасного места жителям Татарстана не надо пытаться проходить за него, рекомендуется обойти его. Также не стоит ходить по улице в наушниках — из-за них можно не услышать, как сходит снег с крыши.

В случае если человек на улице рядом с домами услышит подозрительный шум, ему необходимо как можно быстрее прижаться к стене. В таком случае козырек крыши послужит укрытием.

Фото: realnoevremya.ru

Также ГУ МЧС России по Татарстану напомнило об опасности схода снежных лавин в оврагах и на холмах. В связи с этим жителей республики просят не ходить в подобных местах.

В ведомстве напомнили о несчастных случаях, которые произошли с татарстанцами. В 2008 году в Бугульме и Мензелинском районе Татарстана под снежными лавинами погибли пятеро детей. 31 января 2008 года в казанском поселке Киндери из-под снежной лавины спасли троих 11-летних школьников, а Тукаевском районе РТ 26 декабря 2016 года — 14-летнего мальчика. 5 февраля 2018 года в деревне Данауровка Чистопольского района в овраге при сходе снежной лавины погиб 15-летний подросток.



Фото: realnoevremya.ru

В этом году жители Казани массово жалуются на сосульки, свисающие с крыш многоквартирных домов и с балконов, — люди пишут, что коммунальщики отказываются чистить наледь. Подробности — в материале «Реального времени».

