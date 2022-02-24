Латвия прекратит выдавать визы россиянам

Латвия перестанет выдавать визы гражданам России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД страны Эдгара Ринкевича.

Также страна отзывает своего посла из России для консультаций. Решение было принято из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Сегодня также премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о том, что в стране закрываются два российских консульства. Кроме того, приостанавливается работа чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Военная операция в Донбассе началась сегодня утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова