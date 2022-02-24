Евросоюз опубликовал рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова-на-Дону
Агентство авиационной безопасности Евросоюза опубликовало рекомендации по авиарейсам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова-на-Дону. Так, эксплуатантам воздушных судов не рекомендуется осуществлять перелеты в данном воздушном пространстве.
Проявлять осторожность необходимо и при посадке, и вылете из аэропортов, которые находятся в указанном воздушном пространстве, передает «РИА Новости».
Сегодня Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в регионы страны, где до 03.45 мск 2 марта закрыты аэропорты. Тем, кто остается на отдыхе в данных субъектах, следует обратиться к туроператорам. Россиянам, пребывающим за границей, необходимо держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.
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