Евросоюз опубликовал рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова-на-Дону

Фото: Максим Платонов

Агентство авиационной безопасности Евросоюза опубликовало рекомендации по авиарейсам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова-на-Дону. Так, эксплуатантам воздушных судов не рекомендуется осуществлять перелеты в данном воздушном пространстве.

Проявлять осторожность необходимо и при посадке, и вылете из аэропортов, которые находятся в указанном воздушном пространстве, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Сегодня Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в регионы страны, где до 03.45 мск 2 марта закрыты аэропорты. Тем, кто остается на отдыхе в данных субъектах, следует обратиться к туроператорам. Россиянам, пребывающим за границей, необходимо держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

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Диана Жиленкова