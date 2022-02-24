«Почта России» временно перестала принимать отправления на Украину

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Почта России» временно приостановила прием отправлений на Украину. В настоящее время компания рассматривает способы транзитной доставки через другие государства.

Кроме того, перестраиваются маршруты доставки почты, а также авиадоставка изменена на доставку наземным транспортом. Причиной стала остановка авиасообщения в ряде городов на юге страны.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В «Почте России» предупредили о возможном увеличении сроков доставки, поскольку в международном авиасообщении могут произойти сбои, передает ТАСС.

Тем временем Ростуризм рекомендует отложить поездки в регионы страны, где с сегодняшнего дня и до 03.45 мск 2 марта закрыты аэропорты. Тем, кто на данный момент находится на отдыхе в регионах, где временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам.

Диана Жиленкова