Российское правительство подготовило меры по защите финансовых рынков от возможных санкций

Российские власти подготовили меры по защите финансовых рынков и крупнейших компаний страны от возможных санкций и прочих угроз. РФ обладает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз.

Как сообщили в Кабмине РФ, на ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ приостановят. Гибко подходить к графику размещений позволит значительный объем временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета.

Сегодня сообщалось, что завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС также будет говорить с Японией, Индией и другими государствами об остановке российской агрессии.



Диана Жиленкова