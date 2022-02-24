Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице 25 февраля
В Татарстане в пятницу, 25 февраля, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром местами ожидается туман. Кроме того, на дорогах республики ночью и днем возможна сильная гололедица.
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура воздуха по республике составит +2 градуса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым