Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице 25 февраля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в пятницу, 25 февраля, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром местами ожидается туман. Кроме того, на дорогах республики ночью и днем возможна сильная гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура воздуха по республике составит +2 градуса.

