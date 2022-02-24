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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до +2 градусов

05:29, 24.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью в отдельных районах метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем максимальная температура воздуха по республике составит +2 градуса. В Казани ожидается также до +2, в Набережных Челнах — до +1 градуса.

На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Общество Татарстан

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