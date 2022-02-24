Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до +2 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью в отдельных районах метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.



Днем максимальная температура воздуха по республике составит +2 градуса. В Казани ожидается также до +2, в Набережных Челнах — до +1 градуса.

На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, западный умеренный.