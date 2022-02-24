Австралия вводит санкции против России из-за ситуации на Украине

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что страна вводит новые санкции против России после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Моррисона, ограничения могут коснуться 300 членов российского парламента, а также военачальников и заместителей министра обороны РФ. Кроме того, он добавил, что ограничения введут на австралийские инвестиции в отношении еще четырех финансовых организаций России.

Накануне Моррисон объявил санкции и запрет на пересечение границы восьми членам Совета безопасности РФ. А австралийские компании теперь не смогут работать с пятью российскими банками.

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Накануне Евросоюз официально ввел санкции против России за признание ею ЛНР и ДНР. Меры приняты против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, 27 физлиц и организаций, поддерживающих действия России в этих республиках.



Также вчера президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

Дарья Акимова