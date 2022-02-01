В 2021 году на сельхозярмарках реализовано продукции из Татарстана на 1,9 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

За 2021 год на сельскохозяйственных ярмарках было реализовано татарстанской продукции на 1,9 млрд рублей, рассказал сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков. Сообщается об этом на сайте Госсовета республики.

Продажа продукции на таких ярмарках стала одной из мер, принимаемых для сдерживания роста цен на продукты питания. Так, цены на овощи были снижены на 48%, яйца и сыры — больше чем на 30%, сахарный песок — на 10%.

Также, по словам Залакова, 2021 год был нелегким для аграриев республики. Аномальные погодные условия повлияли на показатели в сельском хозяйстве Татарстана. По итогам прошлого года объем валовой продукции упал на 19,9% в сравнении с соответствующим периодом 2020 года и составил 237,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году Татарстан экспортировал сельхозтоваров на $271,6 млн долларов. Сообщил об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. В текущем году экспорт продукции планируется довести до $330 миллионов.



Дарья Акимова