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СНБО Украины решил ввести ЧП на всей территории страны, кроме ДНР и ЛНР

13:45, 23.02.2022 1
СНБО Украины решил ввести ЧП на всей территории страны, кроме ДНР и ЛНР
Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение на месяц ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, режим ЧП будет действовать на территории всего украинского государства, за исключением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Данилов отметил, что соответствующее решение должна утвердить Верховная Рада, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Россия признала ДНР и ЛНР в понедельник. Накануне РФ установила с народными республиками дипломатические отношения. Также Совет Федерации дал согласие главе РФ Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе.

Диана Жиленкова
Общество

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