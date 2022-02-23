Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

09:21, 23.02.2022
Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые, выполнив свой воинский долг, прививают молодому поколению дух патриотизма.

— Этот праздник поистине всенародный. Он стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы войны, отстаивал независимость страны в горячих точках, кто сегодня охраняет рубежи Отчизны в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Фото: Евгения Хохлова (архив)

По случаю праздника Национальный музей РТ подготовил патриотическую праздничную программу. Также на улице перед входом в учреждение откроют призывной пункт. Желающие смогут пройти строевую подготовку «Штыком коли, прикладом бей!»

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также