Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые, выполнив свой воинский долг, прививают молодому поколению дух патриотизма.

— Этот праздник поистине всенародный. Он стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы войны, отстаивал независимость страны в горячих точках, кто сегодня охраняет рубежи Отчизны в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Фото: Евгения Хохлова (архив)

По случаю праздника Национальный музей РТ подготовил патриотическую праздничную программу. Также на улице перед входом в учреждение откроют призывной пункт. Желающие смогут пройти строевую подготовку «Штыком коли, прикладом бей!»



Диана Жиленкова