Путин: ракеты НАТО достанут до Казани, если их разместят на Украине

Казань окажется под ударом ракет и высокоточного оружия, если НАТО разместит их на Украине, заявил в обращении к россиянам президент России Владимир Путин.



«Многие украинские аэродромы размещены недалеко от наших границ. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград — Казань — Самара — Астрахань», — сказал он.

Он добавил, что размещение радиолокационных разведывательных систем НАТО на Украине позволит альянсу контролировать воздушное пространство России до Урала.

Путин в ходе вчерашнего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что страна просит РФ отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Маргарита Головатенко