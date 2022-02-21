Путин проведет внеочередное большое заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



На заседании, кроме президента, могут выступить и другие спикеры. Встреча станет внеочередной. О теме мероприятия Песков не сообщил.

Песков отметил, что на сегодня у Путина намечено несколько международных телефонных разговоров, а еще запланирована встреча с членами паралимпийской команды России в формате видеосвязи.

«Далее у президента в продолжение подготовки к посланию [Федеральному собранию] будет совещание по вопросам реализации поручений, которые были даны по посланиям 2020 и 2021 годов», — приводит слова Пескова ТАСС.

В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, в связи с чем российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Правительство сегодня выделило МЧС РФ 5 миллиардов рублей для предоставления финансовой помощи властям Ростовской области на выплаты 10 тысяч рублей эвакуируемым в регион жителям Донбасса.

Маргарита Головатенко