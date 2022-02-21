Доходы бюджета Челнов выросли на 27% в 2021 году

Доходы бюджета Набережных Челнов выросли на 27% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, то есть на 2,75 млрд рублей, сообщила заместитель руководителя Исполнительного комитета, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.



Рост межбюджетных трансфертов составляет 1,48 млн рублей (+30%), собственных доходов — 1 млрд 267 млн рублей (+25%). Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году исполнены на 109%. Ранее утвержденный план по собственным доходам перевыполнен по итогам года на 1 млрд 319 млн рублей.

Остатки средств на начало года и дополнительные доходы направят на антитеррористические мероприятия — 220 млн рублей, уже начатый ремонт муниципальных организаций — 60 млн рублей, покупку автобусов — 234,4 млн рублей, обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения — 89,2 млн рублей, организацию бесплатного питания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей — 25,5 млн рублей и на другие социально значимые направления.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнение расходной части бюджета города за 2021 год — 12,64 млрд рублей. Плановые назначения по доходам перевыполнены, все принятые расходные обязательства исполнены в полном объеме, заключила Мулюкова.

В Челнах в 2021 году, по сравнению с прошлым периодом, объем отгруженной промышленной продукции вырос на 23% и составил 580 млрд рублей, резиденты вложили в экономику города 5 млрд рублей, создано 484 рабочих места.

Маргарита Головатенко