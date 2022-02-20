В Нижнекамске на уборку улиц от снега вышли более двух тысяч человек

В Нижнекамске на субботник вышли более двух тысяч человек. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Убирать снег вышли руководители города, сотрудники организаций и предприятий, студенты. Чистили дорожки возле социальных объектов: детских садов, школ, больниц и торговых центров.

Фото: e-nkama.ru

Такая уборка нужна для того, чтобы при наступлении тепла не образовалась наледь. Тротуары и дорожки к социальным объектам очистили до асфальта.



В Нижнекамске на уборку улиц от снега выходил и руководитель исполкома района Рамиль Муллин. Он помогал очищать территорию возле ЦРБ.



Татьяна Леухина