В Нижнекамске на уборку улиц от снега вышли более двух тысяч человек
В Нижнекамске на субботник вышли более двух тысяч человек. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.
Убирать снег вышли руководители города, сотрудники организаций и предприятий, студенты. Чистили дорожки возле социальных объектов: детских садов, школ, больниц и торговых центров.
Такая уборка нужна для того, чтобы при наступлении тепла не образовалась наледь. Тротуары и дорожки к социальным объектам очистили до асфальта.
В Нижнекамске на уборку улиц от снега выходил и руководитель исполкома района Рамиль Муллин. Он помогал очищать территорию возле ЦРБ.
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