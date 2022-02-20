Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на Украине

Президенты России и Франции провели новый телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Во время разговора Путин заявил, что причина эскалации — провокации украинских силовиков.

Главы двух государств признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц «нормандского формата».

Во время разговора Владимир Путин вновь заявил, что США и НАТО нужно со всей серьезностью отнестись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировать на них конкретно и по существу.

По данным издания AFP, Путин и Макрон в ходе телефонных переговоров согласились с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины. Их беседа длилась 1 час 45 минут. Лидеры двух стран договорились созвать рабочие группы в ближайшие часы для прекращения огня.

Татьяна Леухина