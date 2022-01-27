В заказнике «Устье реки Меши» в Татарстане с 1 февраля действует запрет на рыбалку

В государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Устье реки Меши» в Татарстане с 1 февраля по 15 апреля устанавливается запрет на промысловое и любительское рыболовство, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.



Ограничения ввели для создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства.

Чтобы не допустить правонарушений на территории заказника, инспекторы Госкомитета организуют регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны предусмотрено наказание в соответствии со ст.8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

С границами попадающей под запрет территории можно ознакомиться на сайте Госкомитета.

Недавно в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили об убийстве двух кабанов на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб». За незаконную охоту задержали одного браконьера, еще одному удалось скрыться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 300 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко