В Челнах мужчина вышел на рельсы и не дал проехать трамваю
В Челнах мужчина встал на рельсы и перегородил путь трамваю, сообщают очевидцы в соцсетях.
По сообщениям пользователей, у челнинца в руках была бутылка. Он в течение некоторого времени продолжал идти по рельсам и не давал проехать транспорту. Мужчина шел до моста, после чего водитель трамвая прогнал его.
В комментариях отнеслись к произошедшему с юмором.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым