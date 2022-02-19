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В Челнах мужчина вышел на рельсы и не дал проехать трамваю

02:39, 19.02.2022
В Челнах мужчина вышел на рельсы и не дал проехать трамваю
Фото: кадр видео

В Челнах мужчина встал на рельсы и перегородил путь трамваю, сообщают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям пользователей, у челнинца в руках была бутылка. Он в течение некоторого времени продолжал идти по рельсам и не давал проехать транспорту. Мужчина шел до моста, после чего водитель трамвая прогнал его.

В комментариях отнеслись к произошедшему с юмором.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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