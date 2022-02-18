Совет судей РТ возглавил Айдар Галиакберов

Как сообщают источники «Реального времени», новым председателем Совета судей Татарстана стал действующий зампред по гражданским делам Верховного суда РТ Айдар Галиакберов. Иных претендентов на этот пост на конференции судей сегодня не выдвигали.



Нового председателя органа судейского общества сегодня выбирали тайным голосованием на срок 4 года. Кандидатуру Галиакберова выдвинули сразу несколько коллективов судов. Прежний руководитель Совета судей республики Роман Гафаров сегодня официально сложил полномочия.

Напомним, новый председатель Совета судей Татарстана является заслуженным юристом Татарстана. Его судейский стаж — без малого 30 лет. Карьеру начинал судьей Сармановского райсуда в 1993 году, затем работал на такой же должности в Приволжском райсуде Казани и Верховном суде республики. В 2013-м возглавил Высокогорский райсуд республики, а в июле 2017-го занял вакантную должность зампреда в Верховном суде Татарстана.