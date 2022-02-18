В Челнах отремонтируют 6 км трассы М-7
В Набережных Челнах отремонтируют участок с 1047 по 1053 км трассы М-7 «Волга». На нем устранят деформации и трещины, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Так, на данном отрезке планируют уложить покрытие из асфальтобетонной смеси, выполнить досыпку обочин, а также нанести разметку. 3 км участка обновят в текущем году, полностью работы завершатся в 2023 году.
Отмечается, что в прошлом году в республике защитили слоями износа 26 км трассы М-7 в Елабужском, Мензелинском и Актанышском районах.
Вчера в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщили, что до ноября этого года в Альметьевском и Бавлинском районах капитально отремонтируют два участка автодороги Казань — Оренбург. Общая протяженность превышает 13 км.
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