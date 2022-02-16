Жительница Татарстана задолжала по алиментам более 1,6 млн рублей

Задолженность по алиментам 36-летней жительницы Сабинского района Татарстана превысила 1,6 млн рублей. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что женщина длительное время уклонялась от уплаты алиментов на содержание пятерых детей. Все они несовершеннолетние. За период с августа по октябрь прошлого года задолженность достигла 50 тысяч рублей. А общий долг превысил 1,6 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Свою вину женщина признала. Подсудимую приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Недавно сообщалось, что татарстанец выплатил свыше 800 тысяч рублей долгов по алиментам, чтобы уехать за границу. Такая задолженность накопилась за четыре года.

Диана Жиленкова