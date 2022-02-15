Минздрав России утвердил новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов

Минздрав России утвердил новые выплаты докторам за раннее выявление онкологических заболеваний у пациентов. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Сообщает об этом «Российская газета».

Теперь отвечающему за медосмотр врачу за каждый случай впервые выявленного и подтвержденного при дальнейших исследованиях заболевания дадут 500 рублей, медику, направившему пациента к онкологу, — 250 рублей, поставившему человека на диспансерный учет — 250 рублей.

До этого существовали выплаты размером в тысячу рублей. Они делились на пять частей между терапевтом и медработниками, назначившими диагностическое исследование, подтвердившее диагноз, своевременно выполнившими его и установившими за пациентом диспансерное наблюдение. Ожидается, что новые выплаты будут стимулировать выявление онкологии, что поможет пациентам назначить своевременное лечение.

Фото: Максим Платонов

В конце декабря сообщалось, что правительство РФ выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд рублей для медиков, борющихся с коронавирусом. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Дарья Акимова