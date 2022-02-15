Исследование: в Челнах токарю-универсалу готовы платить от 85 тысяч рублей

В Набережных Челнах токарю-универсалу готовы платить от 85,2 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Оператор станков ЧПУ может получать от 70 до 85 тысяч рублей. Менеджеру по прямым продажам, менеджеру по страхованию готовы платить от 70 тысяч рублей. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий города за февраль также попала вакансия водителя категории С. Работнику готовы платить 60—80 тысяч рублей.

Фото: realnoevreya.ru (архив)

На выходных аналитики сообщили, что в Казани за 2021 год компании опубликовали на 51% больше вакансий по сравнению с прошлым годом. Наиболее заинтересованы в сотрудниках были работодатели из группы профессий «Банки, инвестиции»: здесь количество предложений увеличилось на 147%. В топ-3 также вошли сферы продаж (+120%) и консультирования (+92%).

Татьяна Леухина