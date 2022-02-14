В России доработают внешнеполитическую концепцию с учетом обстановки в мире

В России доработают внешнеполитическую концепцию с учетом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Песков отмечал, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе и с США и с ЕС, но старается расширить возможности там, где есть взаимность.

Проект обновленной редакции Концепции внешней политики РФ в конце января представил МИД России. При подготовке документа ведомство учитывало «последние изменения, происходящие в мире». МИД отразил в концепции все существенные изменения, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет.



Татьяна Леухина