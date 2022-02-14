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В Казани в музее Тукая 16 февраля пройдет презентация уникального сборника поэта

02:29, 14.02.2022
В Казани в музее Тукая 16 февраля пройдет презентация уникального сборника поэта
Фото: Олег Тихонов

16 февраля в 14:00 в Литературном музее Тукая в Казани пройдет презентация уникальной книги — «Сборник произведений Габдуллы Тукая». Об этом сообщается на сайте Минкульта Татарстана.

В этом сборнике собраны только те произведения, которые поэт хотел оставить для своего народа, как он сам говорил. Материалы к сборнику, примечания и предисловие составила директор музея Тукая, кандидат филологических наук Гузель Тухватова. В предисловии собраны воспоминания современников Тукая о подготовке этого сборника, иллюстрации к произведениям, фотографии поэта и тукаевских мест Заказанья.

Прежде книга печаталась только три раза и на арабской графике: в Казани в 1914 и 1918 годах и в Токио в 1933 году. В 2021 году Татарское книжное издательство впервые выпустило ее на кириллице.

Фото: Олег Тихонов

Подробнее о том, какие культурные мероприятия походят в Казани в феврале — в обзоре «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

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