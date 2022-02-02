Культурный февраль: оперная Казань, волна премьер и тур «Сургановой и Оркестра»

Все яркие события последнего месяца зимы в одной подборке

Фото: Максим Платонов

Музыки в Казани в завершении зимы будет много. Надолго столицу Татарстана завоевала опера, однако и камерные концерты тоже будут проходить не раз. Кроме того, сразу несколько театров, в том числе и недавно открывшаяся арт-резиденция движения «Созвездие-Йолдызлык», представят казанцам свои свежие работы. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени» культурных событий февраля.

Опера на сцене и экране

В театре оперы и балета имени Джалиля продолжается юбилейный 40-й фестиваль имени Шаляпина. В этот раз будут представлены оперы, поставленные и имевшие большой успех в последнее десятилетие: «Пиковая дама», «Травиата», «Аида» и «Паяцы». 15 февраля в честь дня рождения великого баса по традиции будет представлен «Борис Годунов» с Михаилом Казаковым в главной роли. За ним последует «Севильский цирюльник», а завершит фестиваль двухдневный показ оперы «Сююмбике» современного композитора Резеды Ахияровой. Татарская царица будет властвовать на оперной сцене 21 и 22 февраля.

Гала-концертов в этом году не предвидится, зато весь февраль проходит параллельная программа Шаляпинского фестиваля. Так, в кинотеатре «Мир» будут показаны — 3 февраля «Фауст» в постановке Парижской оперы, 10 февраля — «Дон Карлос» и 19 февраля — «Итальянка в Алжире», обе постановки принадлежат Зальцбургскому фестивалю.

15 февраля в честь дня рождения великого баса по традиции будет представлен «Борис Годунов» с Михаилом Казаковым в главной роли. Фото: Максим Платонов

«Трогательные марши» в камерном зале

Параллельная программа Шаляпинского захватит и Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. В камерном зале пройдут сразу два интересных концерта. 7 февраля в программе «Поэзия Серебряного века в вокальных циклах русских композиторов» выступят Венера Протасова и Артур Исламов. Они представят вокальные циклы Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. «Приношение Шаляпину» состоится 13 февраля. Исполнители — Алексей Тихомиров, Владимир Целебровский, Дамир Закиров, Валентина Феденева, Любовь Добрынина и Ирек Фаттахов. Они представят произведения из репертуара великого баса. Вести концерт будет Эдуард Трескин.

У ГБКЗ есть и свои планы на февраль. Так, 20 февраля струнный квартет РТ устроит в камерном зале праздничный концерт «Струны души». Вниманию меломанов будут представлены произведения татарских, русских и зарубежных композиторов ко Дню защитника Отечества — знаменитые марши «Кызыл армия маршы» («Марш Красной армии») Салиха Сайдашева, «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса, «Венский марш» Франца Шуберта, а также песни, романсы, популярные инструментальные миниатюры. Атмосферу праздничного концерта украсят выступления солистов Диляры Тухватуллиной, Инсафа Ганибаева, Гульназ Гарифуллиной, а также гобоистки Алии Зариповой.

20 февраля струнный квартет РТ устроит в камерном зале праздничный концерт «Струны души». Фото: gbkz-rt.ru

Хитрость и шпага на страже любви

Особого внимания заслуживает премьера арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». 14 февраля, в День влюбленных, и спектакль здесь пройдет особенный — «Хитроумная влюбленная» по одноименной пьесе Лопе де Вега. Режиссером-постановщиком выступил Александр Туманов, уже известный казанцам по спектаклю «Лиса и виноград» в Казанском ТЮЗе. По его словам, действие будет длиться около трех часов, однако заскучать за это время зритель не успеет. Лопе де Вега — неистощимый мастер комедийного жанра. Его перу принадлежат более тысячи комедий, среди которых «Хитроумная влюбленная» является вершиной его творческих исканий. В ней заложено все то, что присуще комедиям великого драматурга: прекрасные дамы и галантные кавалеры, интриги и ревность, соперничество и дуэли, песни и танцы и многое другое.

Сюжет развернется вокруг прекрасной и находчивой Фенисы, к которой решил посвататься старик. Отделаться от нежеланного жениха девушке помогут смекалка и женская хитрость. Более того, она найдет и свою любовь, и новую избранницу пожилому претенденту на ее руку. Любовные интриги в спектакле будут приправлены зрелищными боями на шпагах. За их постановку и драматургию пластики взялся заслуженный работник культуры Татарстана Владимир Аносов. Заметим, что внимание подлинности в постановке уделено не только игре артистов, но и обстановке, в которой они будут находиться. К примеру, шпаги были сделаны на заказ в оружейной Дмитрия Китовраса, они создавались четыре месяца, а вес каждого оружия составляет около 2,5 кг. Над сценографией работает заслуженный деятель искусств ТАССР, народный художник РТ, заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов.

Фото: Максим Платонов

Зрители сами играют на сцене

13 февраля премьерой порадует театр имени Галиаскара Камала. Все здесь полно ожиданием грядущего переезда, поэтому и спектакль будет посвящен Камаловскому театру. Постанова очень неожиданная — в ней нет профессиональных актеров. На сцену поделиться своими впечатлениями о театре, воспоминаниями и ожиданиями выйдут сами казанцы. «Тамашачы тамашасы» («Представление зрителей») — первый татарстанский спектакль на государственной сцене, сделанный в относительно новой для России технике театра горожан, где персонаж и артист неразделимы. Он не рассказывает истории, а объединяет совершенно разных людей, чтобы вместе подумать над важными вопросами — чем дорожит и каких перемен ждет зритель, о будущем театра, его новом здании, которое, по задумке организаторов, должно сочиняться не только архитекторами, театральными деятелями, но и большой зрительской командой. Спектакль создан под руководством режиссеров Ксении Шачневой и Гюльнары Фазлиахметовой, в нем принимают участие и делятся сокровенным 12 человек: 11 зрительниц и один зритель.

Фото: kamalteatr.ru

А что хранится на вашем чердаке?

Казанский ТЮЗ приготовил новинку для маленьких зрителей. Новая постановка Лилии Ахметзяновой, режиссера недавнего «Северного сияния», создана по пьесе Ирины Васьковской «Удивительный чердак». Спектакль для зрителей старше шести лет расскажет о важности бережного отношения к вещам и разумного потребления. Театр предлагает заглянуть на чердак и своими глазами увидеть жизнь когда-то очень важных вещей. Именно в этот вечер там появляется новенькая загадочная коробка. На чердаке у одного мальчика живут удивительные вещи — Цилиндр, Ракушка, Веер, Музыкальная шкатулка и Медведь. Все они когда-то были нужны и любимы своими хозяевами, а теперь почему-то проводят все время друг с другом, но каждый из них не теряет надежду вновь стать нужным людям, особенно после знакомства с обитателем новенькой загадочной коробки. В ролях — народный артист РТ Евгений Царьков, заслуженные артисты РТ Павел Густов, Алексей Зильбер, Алсу Густова, Елена Калаганова и другие. В фойе театра во время премьеры будут представлены экологичные арт-объекты от факультета дизайна Казанского института культуры.

Фото: sistema-stage.ru

Переоценка ценностей в барбершопе

12 и 13 февраля в Татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева также будет представлена премьера — спектакль «Матур Сity», поставленный специально к юбилею заслуженной артистки Татарстана Рамзии Закирзяновой. Автор пьесы — лауреат международной премии имени М. Кашгарый Айгуль Ахметгалиева, режиссером выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов.

Спектакль рассказывает о том, что в современной жизни многие пытаются скрыть внутреннюю пустоту под внешней роскошью. В постановке местом притяжения таких людей стал барбершоп, в котором происходят события спектакля. Сюда съезжаются люди, утратившие душевную чистоту и искренность, живущие только ради денег. Но появление Гульнары многое меняет в этом заведении и в душах посетителей. События складываются так, что герои начинают осознавать: жизнь измеряется не только деньгами, но и светлыми чувствами.

Кузница будущих премьер

С 21 по 26 февраля в театре кукол «Экият» пройдет III кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB». В этом году программа объединит различные виды и формы театра кукол и будет включать теорию, уникальные авторские курсы, мастер-классы по изготовлению марионеток и теневых кукол. Кроме того, все дни лаборатории артисты театра будут учиться приемам кукловождения марионетками и теневой куклой. В этом месяце премьер ждать не стоит, однако они рождаются именно сейчас. Напомним, что первая лаборатория подарила казанцам сразу два спектакля — «Про моря и про маяк» и «Про Мальчиша». По итогам второй кукольной лаборатории «Экият-LAB» эскиз «Русалки» в постановке Светланы Озерской вошел в перспективный план по выпуску спектаклей. Премьера планируется в июне 2022 года.

«Есть город золотой…»

4 февраля в музее Амира Мазитова откроется персональная выставка «Под небом голубым» казанского художника Рустема Хузина. По мнению коллег и искусствоведов, яркий талант художника наиболее полно раскрылся в картинах исторического и бытового жанров. Полотна художника посвящены истории татарского народа, воссоздают события и эпизоды из истории Волжской Булгарии. На выставке в музее Амира Мазитова будут представлены работы исторического жанра, пейзажи Татарстана, Средней полосы России, Урала, а также натюрморты. Экспозиция включает около 50 произведений художника.

Фото: Дмитрий Резнов

От Танеева до Сургановой

Кто не перестает радовать все зависимости от погоды и сезона, так это Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая. В последний месяц зимы программа подготовлена просто ослепительная! Так, 4 февраля сюда приезжает знаменитый Квартет имени Танеева. Легендарный ленинградский камерный коллектив, ведущий свою историю с 1946 года, исполнит музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Танеева и Александра Глазунова.

6 февраля сцену займет мюзикл на музыку Александра Колкера «Труффальдино из Бергамо» в исполнении артистов «Петербургской оперетты». 9 февраля эстафету примет Олег Митяев с программой «Ковчег». Судя по названию, в программе ожидается всякой твари по паре, а именно как новые, ранее не издаваемые песни, так и старые хиты, ставшие своеобразными гимнами различных фестивалей. 17 февраля в филармонии тоже будет царствовать опера. Здесь состоится концерт «Звезды мировой оперной сцены» с Агундой Кулаевой и Алексеем Татаринцевым в сопровождении оркестра народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова.

И — венец творенья — 22 февраля выступит группа «Сурганова и Оркестр». Казань музыканты посетят в рамках своего тура в поддержку нового альбома, так что новинок будет исполнено немало.

Фото: sozvezdiesirius.ru

Вторая волна казанского авангарда и гость из Уфы

Есть, чем порадовать в феврале ценителей прекрасного и Госмузею изобразительных искусств Татарстана. Первая выставка месяца откроется 3 февраля в Национальной галерее «Хазинэ». Это будет «Художественный анархизм» — экспозиция, открывающая цикл «Казанский авангард: вторая волна». Она представляет творчество хорошо известного в 1980—90-е годы художника Владимира Нестеренко, которого сегодняшнему поколению предстоит открыть заново. Нестеренко с 1974 работал в Татарском отделении Худфонда РСФСР в мастерской художественного проектирования «Группа 17». Созданные им (лично и в составе группы) проекты оформления городских пространств и интерьеров в 1970—80-е годы стали прорывом в художественном пространстве города, привнеся новые эстетические идеи. Сама же экспозиция доказывает, что «казанский авангард второй волны» — значимое явление искусства республики, а сам художник — один из самых ярких его представителей.

10 февраля состоится открытие юбилейной выставки Вакиля Шайхетдинова. С 1972 года художник — участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Автор серий «Икърар» (Слово о религии), Древний Булгар, Урал-Батыр, истории тюркоязычных народов, портретов видных исторических деятелей, деятелей культуры и искусства и других. Его флорентийскую мозаику «Лейла» можно увидеть в татарском театре «Нур», который находится в родном городе Вакиля Шайхетдинова Уфе, где и сегодня живет художник.

Выставка «Художественный анархизм» представляет творчество художника Владимира Нестеренко. Фото: culture.ru

Новые шедевры Эрмитажа

Центр «Эрмитаж-Казань» привезет из северной столицы новые сокровища. 23 февраля здесь откроется выставка «Золотой век фламандского искусства» из собрания Государственного Эрмитажа. На экспозиции будет показана живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства, центром выставки станут произведения Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего.

Рубенс будет представлен на выставке четырьмя произведениями, среди них два шедевральных эскиза: «Прибытие в Лион» — из знаменитого цикла «Жизнь Марии Медичи», хранящийся в настоящее время в собрании Лувра, и «Арка Геракла» — из серии, посвященной торжественному въезду инфанта Фердинанда в Антверпен. Кроме того, экспозицию украсят парные портреты испанской королевской четы, Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской, выполненные в мастерской Рубенса.

Кроме того, в Казань приедет знаменитая работа Антониса Ван Дейка «Апостол Петр», которую художник создал после поступления в мастерскую Рубенса. Также можно будет полюбоваться на картину «Повар у стола с дичью» Якоба Йорданса, выполненную в сотрудничестве с Паулем де Восом.

Репродукция: ar.culture.ru

На выставке будет представлен целый ряд высокохудожественных произведений печатной графики, которая играла важную роль в жизни Фландрии XVII столетия.