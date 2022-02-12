В Челнах прошла «Лыжня Татарстана — 2022»

В Набережных Челнах сегодня состоялись массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана — 2022». Об этом сообщается на официальном сайте города.

В мероприятии приняли участие 12 450 человек из дошкольных учебных заведений, школ и организаций города. Соревнования прошли в парке «Прибрежный» и парке культуры и отдыха пос. ГЭС. Ученики школ, расположенных далеко от парков, провели забеги на своих территориях. За ходом гонок следили 50 судей.

После каждого забега проходило награждение победителей и призеров по возрастным группам. Кроме того, была организована праздничная программа с конкурсами. А все участники могли выпить горячий чай.

Фото: nabchelny.ru

В Казани сегодня в 18-й раз прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В ней приняли участие 21 560 человек. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова