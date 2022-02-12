Восемнадцатая, массовая, Всероссийская: как прошла «Лыжня России — 2022» в Казани

Сегодня в Казани в 18-й раз прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В ней приняли участие 21 тыс. 560 человек. Основной городской старт был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, где на лыжню вышли 8260 человек. Здесь побывали корреспонденты «Реального времени». Помимо этого соревнования прошли в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова и в поселке Нагорном.
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