Вице-премьер Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на стратегической конференции по развитию радиоэлектронной промышленности не исключил появления нового национального проекта в сфере радиоэлектроники. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чернышенко, в 2021 году правительство РФ совместно с Общественным экспертным советом запустило масштабную работу по разработке и внедрению комплекса мер поддержки отрасли. Советом было рассмотрено 19 проектов, восемь из которых на общую сумму 147 млрд рублей уже одобрили. Еще 51 проект на сумму более 360 млрд рублей находится в работе.

Также вице-премьер рассказал, что в прошлом году началась реализация проектов с субсидированием до 4 млрд рублей в год для компенсации расходов на покупку и внедрение радиоэлектронной продукции России.

Фото: Максим Платонов

На днях Чернышенко рассказал о реализации окружных инициатив Приволжского федерального округа. По его словам, в регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку.





Дарья Акимова