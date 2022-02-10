Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации окружных инициатив Приволжского федерального округа

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании о реализации окружных инициатив Приволжского федерального округа (ПФО) сообщил, что контакт с субъектами и бизнесом поможет создать межрегиональные маршруты, которые будут интересны не только россиянам, но и иностранцам. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку.

Среди них: «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт», «Новые производственные технологии» и «Региональная медицина Поволжья».

Окружная инициатива «Волжское путешествие» объединила 7 регионов ПФО и 8 туристических проектов.

По словам Чернышенко, для более качественной реализации задач по социально-экономическому развитию регионов необходимо использовать инструменты нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и привлекать инвесторов для создания комфортных мест размещения.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года Дмитрий Чернышенко представил пять окружных инициатив ПФО, посвященных туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранению. В правительстве считают, что проект даст существенный рост турпотока и простимулирует развитие малого и среднего бизнеса.



Максим Кокунин