Путин и Байден проведут телефонный разговор вечером 12 февраля

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонные переговоры вечером 12 февраля по мск или утром по вашингтонскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам американского чиновника, Россия хотела провести телефонный разговор в понедельник, однако американская сторона предложила сегодня. Россия согласилась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран планируют переговорить по телефону 12 февраля по инициативе американской стороны. По словам Пескова, запросу предшествовало письменное обращение США.

Фото: kremlin.ru

До этого президенты России и США беседовали по телефону 30 декабря 2021 года. Главной темой переговоров была реализация договоренностей по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.



Дарья Акимова