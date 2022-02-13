На КАМАЗе внедрили мобильное приложение для управления производством

В цехе крупной штамповки прессово-рамного завода КАМАЗа внедрили систему оперативного управления производством с помощью приложения, которое устанавливается на планшет или мобильный телефон, сообщает пресс-служба предприятия.



Идея реализована руководителями и специалистами Центра обслуживания бизнеса. В конце прошлого года проект был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию. С помощью новой технологии рассчитывается ускорить процесс обмена информацией.

Ранее получение задания и отчет о его выполнении вносились в журнал на рабочем месте. На подготовку накладных и отправку деталей уходило много времени, прокомментировал исполняющий обязанности начальника цеха крупной штамповки Шаукат Шарифуллин: «Сейчас мастер может управлять процессом дистанционно. Планшетами и телефонами персонал обеспечен».

Теперь задание от планово-диспетчерского отдела в онлайн-режиме приходит мастеру бригады. Мастер определяет, кто из рабочих будет выполнять штамповку номенклатуры, назначает ответственного за отчет о выполнении задач. Штамповщики и наладчики быстро перестроились на новый формат работы.

Фото: kamaz.ru

Сейчас на заводе активно проводится цифровизация и других подразделений, в нескольких из них внедряется система MES.

Маргарита Головатенко