Татарстанцы жалуются на большие счета за отопление — видео

Жители Казани, Челнов и Нижнекамска начали получать большие счета за отопление за январь. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Управляющие компании поясняют, что повышение платы за отопление за первый месяц года — это не сюрприз. Показания общедомовых приборов учета учитывают часть декабря — начиная с 23 числа. А этот день обычно самый холодный. Это и сказывается в платежках за январь.

В понедельник власти Челнов отреагировали на жалобы местных жителей, которые обратили внимание на большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев отмечал, что большие сумму могут быть связаны с долгами на коммунальные услуги, поскольку сильных морозов в прошлом месяце не было.



Татьяна Леухина