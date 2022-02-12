Рассмотрение заявлений на гражданство в РФ могут сократить до трех месяцев

Срок рассмотрений заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке могут сократить с одного года до трех месяцев. Могут сократиться сроки рассмотрений заявлений лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.



Изменения коснутся проекта базового закона «О гражданстве Российской Федерации». МВД будет ответственно за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в сейчас принимает президент России.

Оставить предлагается только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны — граждан бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а еще на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Согласно изменениям к законопроекту, президент сможет определять категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации» 29 декабря 2021 года. В документе определены основные принципы гражданства РФ.

Маргарита Головатенко