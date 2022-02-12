В Казани появились снежные фигуры героев мультфильма «Простоквашино»

Фото: УК «Уютный дом»

В Казани на улице Четаева, 17 появились снежные фигуры персонажей советского мультфильма «Простоквашино» и тигра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Их слепили скульпторы из Зеленодольска Виктор и Елена Макаровы. Для работы было использовано более 20 кубов снега. Герои этого мультфильма были выбраны по желанию жителей близлежащих домов. Помимо фигур дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина была сделана фигура тигра как символа 2022 года.

Предположительно, скульптуры простоят до весны.

К Новому году жители Татарстана слепили множество снеговых фигур. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дарья Акимова