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В ЗАГСе Нижнекамска призвали не верить объявлениям о продаже мест на «красивую дату» регистрацию брака

02:31, 11.02.2022
В ЗАГСе Нижнекамска призвали не верить объявлениям о продаже мест на «красивую дату» регистрацию брака
Фото: Максим Платонов (архив)

Не стоит подаваться на уловки мошенников и верить объявлениям в соцсетях о продаже мест на «красивую дату» регистрации брака. Об этом заявила начальник Управления ЗАГС НМР Гузялия Сагитова.

Забронировать дату для других заявителей нельзя. Даже в случае отказа от регистрации брака, занятое время не освобождается и остается закрепленным за парой до назначенной даты регистрации брака, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Нижнекамске подали более 70 заявлений на регистрацию брака в «магические» дни.

Объявления о продаже «красивой» регистрации брака начали появляться уже в январе. Тогда предприимчивые граждане продавали регистрацию на 2 февраля.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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