В ЗАГСе Нижнекамска призвали не верить объявлениям о продаже мест на «красивую дату» регистрацию брака

Фото: Максим Платонов (архив)

Не стоит подаваться на уловки мошенников и верить объявлениям в соцсетях о продаже мест на «красивую дату» регистрации брака. Об этом заявила начальник Управления ЗАГС НМР Гузялия Сагитова.



Забронировать дату для других заявителей нельзя. Даже в случае отказа от регистрации брака, занятое время не освобождается и остается закрепленным за парой до назначенной даты регистрации брака, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Нижнекамске подали более 70 заявлений на регистрацию брака в «магические» дни.



Объявления о продаже «красивой» регистрации брака начали появляться уже в январе. Тогда предприимчивые граждане продавали регистрацию на 2 февраля.



Татьяна Леухина