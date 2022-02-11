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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -6 градусов

05:25, 11.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 11 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами слабая метель.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6 градусов. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

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