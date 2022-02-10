В Челнах тестируют «умное» оборудование для введения пациентам наркоза

В городской больнице №5 в Набережных Челнах тестируют новый аппарат для проведения пациентам ингаляционной анестезии севофлураном, при которой вещество для наркоза поступает в организм человека в газообразном состоянии через легкие.



Аппарат WATO EX-35 обеспечивает безопасную анестезию, облегчает ее переносимость для пациента и в реальном времени дает подробную информацию о всех возможных неблагоприятных ситуациях, требующих срочного вмешательства и разрешения. Это, например, тревога при недостатке кислорода, при низком давлении, по частоте дыхания. Аппарат может автономно работать до двух часов и при необходимости обеспечивать непрерывную искусственную вентиляцию легких.



Решение о приобретении оборудования примут после завершения апробации, сообщил завотделением реанимации, реаниматолог-анестезиолог Павел Егоров.

Маргарита Головатенко