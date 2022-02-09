Хохорин хочет включить расходы на камеры в программу благоустройства дворов

Сегодня на коллегии МВД Татарстана Артем Хохорин попросил президента республики Рустама Минниханова включить в повестку заседания Совета безопасности РТ предложение о включении систем видеонаблюдения «Безопасный город» в республиканскую программу благоустройства дворов.



Кроме того, глава силового ведомства предлагает в короткие сроки создать во всех крупных городах эффективную среду для передачи видеосигнала с максимальным охватом общественных мест и жилого сектора. Причем речь идет об охвате камерами, картинка с которых позволяет затем работать с программами распознавания лиц.

Подробности закрытого заседания по итогам борьбы МВД с преступностью — в материале «Реального времени».