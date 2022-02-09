В Татарстане «подорожали» взятки — в три раза за пару лет

Всего за два года средний размер взятки в Татарстане вырос более чем в три раза. Еще в 2019-м МВД Татарстана называло цифру усредненной мзды — 102 тысячи рублей. Сегодня Артем Хохорин поделился свежими данными — по итогам 2021 года средняя взятка составила 330 тысяч рублей.



Министр внутренних дел республики напомнил об успешном задержании главы регионального отделения ФСС Павла Лоханова, который, по версии обвинения, успел получить 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей от поставщика товаров для инвалидов по контрактам фонда.

Всего за получение взятки в прошлом году были привлечены 169 должностных лиц, а за дачу — почти на 100 человек больше. 62 чиновника попали в дела о превышении должностных полномочий либо злоупотреблении ими. 97 человек стали фигурантами дел о коммерческом подкупе.