Исследование: сколько казанцы тратят на спортивную экипировку

Казанцы, которые усердно тренируются зимой, больше всего любят сноуборд, беговые лыжи, фигурное катание и хоккей. Комплект снаряжения для тренировок может стоить от 8 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от вида спорта, говорится в исследовании маркетплейса Ozon (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сноубордом увлекаются 29% опрошенных казанцев. Стоимость полной экипировки среднего класса на Ozon обойдется в 41 тысячу рублей. На беговых лыжах занимаются 10% респондентов. Экипировка для любителей этого вида спорта на Ozon будет стоить порядка 19 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Играть зимой в хоккей предпочитают 5% казанцев. Купить полную экипировку на маркетплейсе можно за 23 тысячи рублей. На тренировки по фигурному катанию ходят 10% опрошенных. Все необходимое для занятия этим видом спорта на Ozon можно купить за 8,5 тысячи рублей.

В августе прошлого года Казань была признана самым спортивным городом. Исследование проводил сервис Ozon.

Татьяна Леухина