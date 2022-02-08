Нижнекамцам рассказали, как можно снизить расходы на отопление

Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков на круглом столе в Доме советов рассказал, как жители города могут снизить размеры платежей за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

По его словам, для этого нужно отслеживать теплопотери в доме. Закрывать окна и двери в подъездах и регулировать батареи отопления в собственных квартирах, чтобы не отапливать улицы. Оборудовать радиаторы системой регуляции в квартире может каждый. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию в межотопительный сезон и оформить заявку.

Также Болтиков прокомментировал факт увеличения счетов за тепло. Это связано с тем, что декабрь был теплее января. Средняя температура составила -8 градусов и -10,3 градуса соответственно. Также он отметил, что за разъяснениями нижнекамцам можно обратиться в управляющую компанию. А с каждым случаем специалисты будут разбираться отдельно.

Фото: e-nkama.ru

На днях власти Набережных Челнов ответили жителям на жалобы на высокие коммунальные платежи. Первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев посоветовал горожанам обращаться в первую очередь в их управляющие компании. Большие суммы в платежках могут быть связаны с долгами.



Дарья Акимова