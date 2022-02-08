В 2021 году в Татарстане вырос спрос на ученых на 22,2%

За 2021 год в Татарстане спрос на ученых вырос на 22,2%. Такими данными поделилась служба исследований портала по поиску работы hh.ru, проанализировав вакансии для научных специалистов, исследователей и лаборантов специально ко Дню российской науки. Он отмечается сегодня.

Татарстанские ученые также оказались среди соискателей, которые чаще других интересовались научной работой за последний год. На них приходилось 4% резюме. Остальные пришлись на жителей Москвы (23%), Санкт-Петербурга (11%), Московской области (6%) и Башкортостана (4%).

За год средняя предлагаемая зарплата в научной сфере в республике выросла только на 0,5 тысячи рублей и составила 39 тысяч рублей. По России в целом рост составил всего 1,2 тысячи рублей — до 47,5 тысячи.

Сегодня, в честь Дня российской науки, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии республики в области науки и техники в казанском Кремле. Лауреатами стали 30 человек. Президент рассказал, что в исследовательских организациях Татарстана работают более 16 тысяч человек.



Дарья Акимова