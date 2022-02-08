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«Татнефть» делится «Энергией добра»

13:05, 08.02.2022
«Татнефть» делится «Энергией добра»

Компания приглашает принять участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра».

В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса:

  • защита уязвимых слоев населения;
  • семья, материнство, отцовство и детство;
  • здоровый образ жизни и туризм;
  • наука, образование и просвещение;
  • культура и искусство;
  • сохранение исторического наследия;
  • охрана окружающей среды и защита животных;
  • молодежные проекты;
  • развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.

Подать заявку можно по ссылке. Прием заявок осуществляется с 7 февраля по 9 марта 2022 г.

Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте БФ «Татнефть» по адресу: www.bf-tatneft.ru, а также на официальном сайте Компании в разделе «Благотворительные программы «Татнефти».

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Справка

Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций «Татнефти» в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу юго-востока республики.

Конкурс социальных инициатив является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.

За 6 лет проведения конкурса поддержку получили 585 проектов на общую сумму 473,4 млн руб.

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