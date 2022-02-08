«Татнефть» делится «Энергией добра»

Компания приглашает принять участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра».

В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса:

защита уязвимых слоев населения;

семья, материнство, отцовство и детство;

здоровый образ жизни и туризм;

наука, образование и просвещение;

культура и искусство;

сохранение исторического наследия;

охрана окружающей среды и защита животных;

молодежные проекты;

развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.

Подать заявку можно по ссылке. Прием заявок осуществляется с 7 февраля по 9 марта 2022 г.

Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте БФ «Татнефть» по адресу: www.bf-tatneft.ru, а также на официальном сайте Компании в разделе «Благотворительные программы «Татнефти».

Партнерский материал