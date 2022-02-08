«Татнефть» делится «Энергией добра»
Компания приглашает принять участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра».
В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса:
- защита уязвимых слоев населения;
- семья, материнство, отцовство и детство;
- здоровый образ жизни и туризм;
- наука, образование и просвещение;
- культура и искусство;
- сохранение исторического наследия;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- молодежные проекты;
- развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.
Подать заявку можно по ссылке. Прием заявок осуществляется с 7 февраля по 9 марта 2022 г.
Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте БФ «Татнефть» по адресу: www.bf-tatneft.ru, а также на официальном сайте Компании в разделе «Благотворительные программы «Татнефти».
Справка
Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций «Татнефти» в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу юго-востока республики.
Конкурс социальных инициатив является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.
За 6 лет проведения конкурса поддержку получили 585 проектов на общую сумму 473,4 млн руб.
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