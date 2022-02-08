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Сегодня в Татарстане ожидается туман и до -9 градусов

05:25, 08.02.2022

Во вторник, 8 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4... -9 градусов. В Казани ожидается от -4 до -7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -6 до -9 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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