В Казани на устранение аварии на канализационном коллекторе по улице Марджани потратят 1,7 млн рублей

В Казани на выполнение работ по устранению аварии на канализационном коллекторе по улице Шигабутдина Марджани, 2 выделят 1,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик работ — МУП «Водоканал», выполнить работы необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта.



Фото: kzn.ru

В начале февраля МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка третьего северного коллектора в Казани. Участок располагается от проспекта Ямашева, 71а до проспекта Ямашева, 93. В этом месяце МУП «Водоканал» приступит к реконструкции третьего северного коллектора. Общая протяженность отремонтированных сетей превысит 2,3 км.



Татьяна Леухина