В Казани на проектные работы по реконструкции участка 3-го северного коллектора выделят более 8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка 3-го северного коллектора в Казани. Начальная цена договора — 8,1 млн рублей. Источником финансирования выступают собственные средства предприятия.

Участок располагается от проспекта Ямашева, 71а до проспекта Ямашева, 93. Подрядчику необходимо произвести расчет оборудования, объемов строительно-монтажных работ, предоставить потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах. Оказать услугу нужно в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Фото: kzn.ru

Заявки на участие принимаются до 8 февраля. Победителя определят по итогам электронного аукциона, который состоится 14 февраля.

В этом месяце МУП «Водоканал» приступит к реконструкции третьего северного коллектора. Общая протяженность отремонтированных сетей превысит 2,3 км. На работы по инвестпрограмме предприятия направят 1,6 млрд рублей.



Диана Жиленкова