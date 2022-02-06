Исследование: в Казани инженер-конструктор может получать до 130 тысяч рублей

Зарплатный максимум, который готовы предложить работодатели в Казани инженерам-конструкторам, составляет 130 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В Казани сотрудник на этой должности может получать от 30 до 35 тыс. рублей, если у него есть высшее техническое образование, знания нормативных и методических материалов, ГОСТов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От 35 до 45 тысяч рублей смогут получать работники с опытом разработки конструкторской документации, со стажем работы от одного года. Преимуществом станет знание английского языка на уровне чтения технической документации. От 45 до 75 тысяч рублей в Казани готовы платить специалисты с навыками проектирования и опытом работы инженером-конструктором от трех лет.

На самую высокую зарплату в столице Татарстана — от 75 до 130 тысяч рублей — могут рассчитывать кандидаты с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий и стажем работы инженером-конструктором от пяти лет или ведущим конструктором от двух лет.



В январе сервис сообщил, что в Казани водители-курьеры могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.

Татьяна Леухина