На проектную документацию по фактическому состоянию Кремлевской дамбы выделят почти 5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

МУП «Водоканал» объявило тендер на изготовление проектной документации по фактическому состоянию Кремлевской дамбы из-за изменений конфигурации. Начальная цена договора — 4,9 млн рублей. Источником финансирования выступают собственные средства предприятия.

Текстовая часть документации должна содержать сведения об объекте капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы. Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения. Она выполняется в виде чертежей, схем, планов и др. Оказать услугу необходимо до 1 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие принимаются до 10 февраля. Подрядчика определят 16 февраля.

Недавно МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка 3-го северного коллектора в Казани. На эти цели предусмотрели более 8 млн рублей.

Диана Жиленкова