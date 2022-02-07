На проектную документацию по фактическому состоянию Кремлевской дамбы выделят почти 5 млн рублей
МУП «Водоканал» объявило тендер на изготовление проектной документации по фактическому состоянию Кремлевской дамбы из-за изменений конфигурации. Начальная цена договора — 4,9 млн рублей. Источником финансирования выступают собственные средства предприятия.
Текстовая часть документации должна содержать сведения об объекте капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы. Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения. Она выполняется в виде чертежей, схем, планов и др. Оказать услугу необходимо до 1 июня 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 10 февраля. Подрядчика определят 16 февраля.
Недавно МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка 3-го северного коллектора в Казани. На эти цели предусмотрели более 8 млн рублей.
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